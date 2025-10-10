Apagón de tres horas afecta a Rosario por ruptura de línea de alta tensión

EL ROSARIO._ Pese a que no hubo lluvia ni viento, este viernes se registró un apagón que se extendió por espacio de tres horas en Rosario.

A la falta de energía se sumó la caída de redes de comunicación y el abasto de agua potable.

Fue alrededor de las 15:25 horas que se registró la suspensión del servicio de energía eléctrica y se restableció alrededor de las 18:36 horas.

El Ayuntamiento de Rosario expuso en redes sociales que el apagón se debió a la ruptura de una línea de alta tensión, de acuerdo a reporte de la Comisión Federal de Electricidad.

El temor, manifiestan vecinos, es que se extienda el apagón durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, como ha ocurrido anteriormente.