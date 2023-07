ESCUINAPA._ Vecinos denunciaron ‘apagones’ prolongados en colonias de la ciudad y comunidades del valle, lo que ha generado daños a diversos aparatos electrónicos.

“Se fue la luz el sábado, luego volvió la luz, pero fuerte, se quemó el enchufe y el ‘refri’ tronó, ya no funciona ¿Y quién responde por eso? Nadie, a cada rato se va la luz”, dijo Rita González, vecina de Teacapán.

No había señales de que estuviera lloviendo o se tuviera fuerte viento, simplemente se dio el apagón por unos minutos, suficientes para que llegara de nuevo con fuerza la corriente, causando daños al sistema eléctrico, lo que terminó dañando los aparatos.

El calor ha sido intenso estas últimas semanas, la sensación térmica ha llegado a ser hasta de más de 43 grados, por lo que estar sin el servicio de energía, en algunos casos por horas, genera no solo molestias sino problemas de salud, pues hay que salir de casa para no deshidratarse, señalaron.

“Un sector de la comunidad de Cristo Rey nos quedamos sin energía el domingo en la noche, es una parte que a cada rato estamos sin horas sin luz, algunas personas optaron por irse a hoteles en Teacapán porque tienen niños, otros decidimos quedarnos, la energía llegó hasta la madrugada”, dijo Santiago Medina.

En Cristo Rey el servicio deja de funcionar en la mitad de la comunidad, quienes pueden salen del lugar a la ciudad o a buscar poblados cercanos como Teacapán o bien se van con familiares, principalmente quienes tienen hijos menores o adultos mayores.

“Es un calor que no se soporta, a los niños no los podemos tener afuera porque hay muchos zancudos, el 071 de la CFE no contesta, nos quedamos a la buena de Dios”, dijo Óscar Ramos.

En Palmito del Verde que también es una comunidad del valle, los vecinos señalaron que desde que inició el verano, los apagones son frecuentes y no se ve cuándo vayan a resolver.

“Se nos quemó el aire acondicionado con el último apagón, ahora tenemos que dormir afuera con un abanico, pero el calor es demasiado, no es suficiente, los niños no duermen, lloran porque no aguanta, nosotros queremos ya una solución a esto, todo el valle(comunidades) está así”, dijo Cristina Osuna.

En la ciudad, vecinos de las colonias Ampliación Juárez y Juvencio Aragón indicaron que el tema de apagones se ha vuelto un problema pues son horas las que pasan para que vuelvan a tener el servicio.

“Uno llama a Comisión y no sabemos si no hay guardias, pero el problema siempre es de noche, nos quedamos sin luz desde las 9:00 u 11:00 de la noche y llega hasta la mañana a las 7, realmente no podemos ni dormir y ni lluvia hay”, dijo Socorro Lopez, de la Colonia Ampliación Juárez.

Los apagones en esas colonias son prolongados pues tardan entre cuatro y ocho horas en que se vuelva a tener el servicio, lo que les afecta al no descansar suficiente y tener que ir a trabajar.