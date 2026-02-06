Aparece lobo marino varado en playas de Rosario

EL ROSARIO._ El reporte de la aparición de un lobo marino varado en playas de Rosario movilizó a elementos de Protección Civil y Ecología para brindar el auxilio.

Trascendió que el hallazgo se dio a las 13:00 horas de este viernes, a la altura de la comunidad de La Guásima.

En el lugar se apersonaron elementos de Protección Civil, al mando del coordinador José Molina Ruiz, y la directora de Ecología, Aidé Castañeda Nuñez.

Tras confirmarse el reporte, a las acciones se sumó personal de la Conanp, para darle la debida atención.

Se informó que al querer resguardar al mamífero, retornó al agua.