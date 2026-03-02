$!Aparece una ballena muerta en la playa El Caimanero, en Rosario

ELROSARIO._ Ciudadanos reportaron que una ballena sin vida salió en playa El Caimanero, lo que generó la movilización de autoridades y dependencias competentes al lugar. Para confirmar el reporte ciudadano, personal de Ecología y Protección Civil Municipal acudió al sitio, ubicado a la altura de la comunidad de La Guásima.





Tras esto se hizo del conocimiento de La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y especialistas de los laboratorios Biomarina y Osularvas, con el objetivo de evaluar la situación y determinar el procedimiento correspondiente. Debido al avanzado estado de descomposición del cetáceo, y siguiendo los protocolos ambientales y sanitarios establecidos, se determinó realizar su sepultura en la misma franja costera. La medida preventiva, se indicó, tiene como finalidad evitar la generación de malos olores, la proliferación de fauna nociva y posibles riesgos para la salud pública.



