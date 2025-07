$!Aplica UTEsc segundo examen de ingreso a 110 nuevos aspirantes.

110 nuevos aspirantes a estudiar una carrera en la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se presentaron, los días 3 y 4 de julio, a la aplicación de un segundo examen de ingreso a la casa de estudios, que hizo efectiva la política de “Rechazo cero”, la cual tiene por objetivo no dejar fuera de la educación superior a personas que, por diversas causas, no hayan tenido oportunidad de registrarse en el periodo regular de UTEsc o no pudieron ingresar a otra institución educativa.