Apoyará Diputada Rosario Guadalupe Sarabia Soto a salineros de Escuinapa

ESCUINAPA._ Como parte de la agenda de atención a sectores en el municipio de Escuinapa, la Diputada del 24 Distrito, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, se reunió con un grupo de productores de sal, en el cual, le expuso un problema en la falta de producción debido a una inundación que se da en el rancho “El Cuarrán”.

Ignacio Gómez Flores, líder de los salineros, explicó que desde el 2021 se detuvo la producción de sal debido a las inundaciones, por lo que pidió de apoyo una bomba para extraer el líquido del lugar y así producir sal en este año.

“De preferencia que nos ayudara con una bomba para extraer el agua que quedó sin ningún paso, porque probablemente no deje trabajar este año y no nos va a dejar porque está inundado todavía. De que nos va a facilitar una bomba para poder extraer toda el agua, ya que no puede salir por la alcantarilla”, dijo.

Por su parte, Sarabia Soto externó que apoyará al gremio de salineros de Escuinapa con la adquisición de una bomba de cuatro pulgadas, y así, laboren y produzcan sal en el rancho “El Cuarrán”, dijo en un boletín.

“Por supuesto que apoyaremos a los salineros del municipio de Escuinapa con la adquisición de una bomba de cuatro pulgadas”, afirmó.

Son alrededor de media tonelada de sal la que producen por temporada, externó el líder de los salineros, por lo que, con el beneficio que les gestionará la diputada les ayudará a continuar trabajando.

Sarabia Soto externó que para el problema de la alcantarilla le comentará a un ingeniero para que realice un análisis exhausto y así dar solución al problema.