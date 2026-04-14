$!Apoyo Ejército a familias de la sierra de Rosario a bajar por suministros

ROSARIO._ Al no existir las condiciones para que proveedores de alimentos y otros suministros acudan a la zona serrana del municipio, se mantienen operativos del Ejército Mexicano para que familias desciendan a la cabecera municipal de Rosario. Esta acción se ha mantenido desde que se recrudeció la inseguridad en la parte alta del municipio por el choque de grupos de civiles armados.

Esta medida la acordaron autoridades con las familias de la zona quienes realizaron bloqueos carreteros en la zona serrana, para demandar atención en alimentos, salud y educación, principalmente. Las unidades escoltadas por patrullas y una unidad blindada conocida como Ocelot, arriban por la mañana y tras realizar las compras necesarias retornan a las comunidades. Por cuestiones prácticas, se busca dar una cobertura a todas los poblados de las sindicaturas de La Rastra, Maloya y algunas de Matatán.