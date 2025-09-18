$!Aprovechan en Escuinapa programa de descuentos en Recaudación

ESCUINAPA._ Al estar en los últimos días de los programas de descuentos en vehículos, ciudadanos hicieron filas para obtener estos apoyos. El recaudador Iván Evaristo Estrada Díaz informó que estos días estarán hasta que se atienda al último contribuyente en la fila

”El día de ayer (miércoles) fueron más de 150 personas, hoy nos vamos a ir hasta que se vaya el último contribuyente”, dijo. Aunque la jornada laboral termina a las 15 horas, el objetivo es atender a toda la población que solicite el servicio, indicó.

La meta es que el mayor número posible de contribuyentes se pongan al corriente, de hecho con el programa de pagar 6 mil pesos en total a vehículos pendientes de pagos de 2016 hacía atrás, la gente sí ha acudido. No se podrá llegar al 50 por ciento de atención a los más de 15 mil morosos, reconoció, pues en este tema hay casos diversos como aquellos que sacaron al vehículo del Estado y lo dieron de alta en otro estado y este a su vez no notificó, entre otras cosas.