Aprueba Cabildo de Escuinapa convocatoria para elección de síndicos y comisarios

ESCUINAPA._ El Cabildo aprobó la convocatoria para la elección de síndicos y comisarios, que se realizará el 26 de octubre.

La Secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas informó que la convocatoria para el periodo de registro será del 1 al 10 de octubre.

“Los requisitos para ser candidatos son, tener residencia de por lo menos un año, tener 21 años cumplidos, un nodo honesto de vivir, no contar con antecedentes penales”, dijo.

El 30 de septiembre se emite la convocatoria y después se abre el período de registro, aunque podrían reelegirse Síndicos y Comisarios que estaban laborando.

Solo podrán hacerlo los de Rincón del Verde, Palmito del Verde, el Camarón, Tecualilla y Cristo Rey pues pidieron licencia hace unos meses.

Y la convocatoria marca que podrán reelegirse aquellos que hayan pedido licencia con 90 días de anticipación.

La elección se realizará el 26 de octubre, se tienen 4 días para que se tenga la certeza de la jornada, que no haya impugnaciones y el 31 se les tomaría protesta eh la sesión de Cabildo.

Informó que la elección es libre y se les ha indicado a los funcionarios de la Comuna que no intervengan en esta elección que es de los ciudadanos de las comunidades.