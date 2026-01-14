Aprueba Cabildo de Escuinapa incremento al subsidio del DIF Municipal

ESCUINAPA._ La solicitud de un incremento al Sistema DIF Municipal fue aprobada por el Cabildo de Escuinapa este miércoles, aunque los regidores advirtieron que el incremento es mayor al presupuesto que se hizo para este año.

La institución solicitó que se incremente el subsidio mensual que les otorga el Ayuntamiento a 680 mil pesos.

“Analizando con el Presupuesto de Egresos que autorizamos para ejercer este año, autorizamos como Cabildo 7 millones de pesos anuales para DIF, más menos 583 mil mensuales... debemos estar pendiente del uso de finanzas, va a representar un incremento de 100 mil pesos mensuales”, dijo el regidor del Partido Acción Nacional, Eleazar Pacheco Polanco.

Tesorería Municipal debe hacer un análisis de lo que representa el gasto, para cuando se tenga que modificar, aunque entienden que son recursos que atienden a la población con mayor necesidad, dijo.

La regidora del Partido Revolucionario Institucional, Celia Sarabia Abrajam, indicó que es necesario conocer en qué se usarán los recursos, ya que el análisis que se les presentó no detalla la situación de cómo se hace el gasto y cómo se utilizaran los 680 mil mensuales.

“Necesitamos conocer con estos 680 mil pesos mensuales qué es lo que íbamos a poder abarcar, que quizá necesita más pedidos en qué van a usar”, dijo la también ex presidenta del DIF.

Es importante que se siga trabajando en lograr generar otros ingresos,,como los que antes se daban con la consulta nocturna o con las guarderías, precisó.

El edil Guadalupe Palomares Fausto indicó que las propuestas están para que haya más gestión,para que se tenga un trabajo que genere recursos propios.

La regidora Lucia Oceguera Búrquez indicó que, de acuerdo a los datos que les presentaron, el recurso que se les subsidia es solo para sueldos.

Las propuestas que hicieron de retomar la consulta en turno puede ser una actividad que les permita recaudar más de los poco más de 60 mil pesos que tienen como ingreso mensual, apuntó.