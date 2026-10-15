Aprueba Cabildo de Escuinapa modificación a programa de obra pública por $74 millones

ESCUINAPA._ El Cabildo de Escuinapa aprobó de manera unánime la modificación del programa de obra pública por 74 millones de pesos, que se ejecutarán principalmente en obras de agua, drenaje y alumbrado público.

“Se hace constar que la incorporación de estos recursos permitirán incrementar las metas de infraestructura contempladas en el plan municipal de desarrollo”, dijo la Secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas.

Habrá un beneficio directo a la población, manifestó la funcionaria a los regidores presentes, indicando que se tiene una mezcla de recursos del Estado y la Federación.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental informó que la aprobación de las obras es acorde a las reglas de operación y que lo que se tendrá son obras que pide la población.

Además, señaló que en los próximos días, tras la aprobación del Cabildo, se irán haciendo banderazos de obra poco a poco.