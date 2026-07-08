$!Aprueba sindicato de Ayuntamiento de Escuinapa inicio de procedimiento de emplazamiento a huelga

ESCUINAPA._ Los trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento aprobaron que se inicie con el procedimiento de emplazamiento a huelga al Ayuntamiento, informó Miguel Ángel Peraza Zataráin, secretario general del Sindicato del Ayuntamiento.
Peraza Zataráin indicó que la decisión fue avalada por la asamblea el martes 7 de julio, para interponerse esta semana y tener el tiempo para la negociación, precisó.
“El pliego petitorio realmente es el arrastre que hay, se nos deben muchas cosas de retenciones que se han ido incrementando, defunciones, distintas que se hacen vía nómina”, dijo el dirigente sindical.
Tienen pendientes canastas básicas, piden un incremento de salario del 8 por ciento, se tenían 3 años sin aumentos salariales.
“Es el tiempo de negociar y no hay cerrazón en este caso, tenemos que sentarnos, tiene que haber reuniones de advenimiento y seguro estoy que podemos llegar a buenos acuerdos”, dijo.
Indicó que sus peticiones están argumentadas pero también pueden negociar, pues necesitan llegar a acuerdos, pues los contratos colectivos pasados fueron impugnados.
“Tengo la esperanza de firmar un nuevo contrato para que salgamos todos, lo menos ‘raspados’, ojalá, estoy seguro que podamos arreglar eso y otros aspectos”, dijo.
En esos contratos colectivos impugnados iban propuestas de nuevos sindicalizados pero al parecer si ingresaron, están revisando esos temas, manifestó.
Sus peticiones están basadas en el contrato colectivo de 2023 que es el contrato Colectivo vigente, indicó.
Pereza Zataráin indicó que los temas que también se trataron fue la falta de salarios, en este caso saben que los cambios de funcionarios y la falta de recursos es una de las causas, esperan que esto pronto se estabilice con las cuentas y el Tesorero Mauricio Díaz Sánchez les ha indicado que esperan resolver pronto este problema.