$!Aprueba sindicato de Ayuntamiento de Escuinapa inicio de procedimiento de emplazamiento a huelga

ESCUINAPA._ Los trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento aprobaron que se inicie con el procedimiento de emplazamiento a huelga al Ayuntamiento, informó Miguel Ángel Peraza Zataráin, secretario general del Sindicato del Ayuntamiento.

Peraza Zataráin indicó que la decisión fue avalada por la asamblea el martes 7 de julio, para interponerse esta semana y tener el tiempo para la negociación, precisó.

“El pliego petitorio realmente es el arrastre que hay, se nos deben muchas cosas de retenciones que se han ido incrementando, defunciones, distintas que se hacen vía nómina”, dijo el dirigente sindical.

Tienen pendientes canastas básicas, piden un incremento de salario del 8 por ciento, se tenían 3 años sin aumentos salariales.