$!Aprueban convocatoria para Cabildo Infantil en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Cabildo aprobó la convocatoria para el Cabildo Infantil, durante la última sesión ordinaria del mes.

La sesión de Cabildo fue presidida por la Secretaria Araceli Ibarra Rojas, pues informó que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental tenia agenda, en la reunión también estuvieron ausentes los regidores Teodosio Fausto García, Celia Sarabia Abrajam y Guadalupe Palomares Fausto debido a problemas de salud.

“Está es la convocatoria pública sobre Cabildo Infantil 2026, ya se expuso a Cabildo es para niños y niñas de quinto y sexto grado”, dijo el coordinador de Vinculación Educativa José Guadalupe González León.

La convocatoria es para todos los menores de escuelas públicas y privadas, el 24 de abril será el concurso, la recepción de documentos será en Atención Ciudadana.