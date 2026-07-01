$!Aprueban donación de predio para preparatoria en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Cabildo aprobó la donación formal del predio donde se ubica el rastro municipal para que se edifique la Preparatoria “Margarita Maza de Juárez’’.

Con esto se garantiza el espacio físico definitivo para edificar la nueva institución que forma parte del programa nacional de infraestructura educativa impulsado por el Gobierno federal se señaló en un boletín de prensa.