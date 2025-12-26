$!Aprueban en Cabildo presupuesto para Escuinapa por 321 millones de pesos

ESCUINAPA._ El Cabildo aprobó por mayoría el Presupuesto de Egresos para Escuinapa para el siguiente año por un monto de 321 millones de pesos. La regidora por el PRI pidió realizar mesa de trabajo para éstos temas. ”Si tengo varias dudas y sobre todo la interrogante por qué no se nos citó a mesa de trabajo para analizarlo, sabemos que es de suma importancia y no se puede analizar en dos o tres horas, debemos tener evidencia de cómo se pretende repartir este dinero que nos llega”, dijo Celia Sarabia Abrajam

Indicó que estuvo revisando y en áreas como Deportes se tienen salarios más de 4 millones y no se tienen nóminas, no sé pueden avalar de como se distribuirá ese dinero. En Atención Ciudadana se tienen partidas que dan más de 21 millones de pesos, no se sabe cómo se distribuirá, en lo de las Fiestas del Mar de las Cabras son dos partidas con 2 millones 887 mil, Seguridad Pública es Fortamun y una partida más de 13 millones, para Jumapae es un rubro que trae poco dinero, cuando debe ser prioridad. El Tesorero Trinidad Ibarra Martinez indicó que los números que se tienen son de incrementos que se dan de manera anual de 3 por ciento de salarios, 5 por ciento policías y el 6 por ciento a personal sindicalizados.