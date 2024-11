“Regidores, Presidente, secretaria, mucho cuidado con este manejo que están teniendo ustedes porque están jugando por encima de la ley y no respetan procedimientos adecuados, mi voto será en contra”, dijo el regidor Eleazar Pacheco Polanco.

ESCUINAPA._ La iniciativa de la Ley de Ingresos fue aprobada por mayoría en el Cabildo de Escuinapa con la advertencia del regidor del PAN que no se estaba siendo responsable al no tener un análisis preciso sobre esta iniciativa.

El regidor del PAN replicó señalando que es responsable de lo que declara, pero no utilizó esa palabra (ignorantes). A lo que ha llamado una y otra vez es a que analicen todo, pues esta iniciativa de ingresos no ha pasado por ninguna Comisión de Hacienda, pues apenas se las habían entregado.

“Estamos preparados para esto y más, si esto presenta Tesorería con sus licenciados ya está analizado. ¿Cómo sabes que la Comisión de Hacienda ya lo analizó, junto con tesorera y jurídico? No creo doctor estemos jugueteando porque tenemos mayoría, somos un equipo... se pone a hablar, en la radio nos dijo ignorantes”, dijo el regidor del PT.

El debate del regidor provocó que en una réplica del regidor del PT, Guadalupe Palomares, este señalara que como regidores merecían respeto, lo que no estaba haciendo el regidor del PAN al acudir a la radio a señalarlos como ignorantes.

Por su parte, la regidora del PRI, Celia Sarabia Abrajan, indicó que siempre hay inquietudes cuando se discute o habla sobre números, sobre finanzas y existen dudas en ese tema, pues no ha habido un informe claro de cómo se encontraron las finanzas al iniciar esta administración.

“Los compañeros no han sido llamados a trabajar, no se ha tratado en la Comisión de Hacienda, los tiempos se les agotaron y están a la carrera y quieren mandar al Congreso, los tiempos legislativos están encima, esto se debe trabajar con antelación”, dijo el regidor.

“No hemos visto números, se especulan muchas cosas, que no había dinero, pero no nos hemos sentado a revisar saldos, cuando llegamos la administración estaba así, trabajamos con algo que no sabemos, este es un pronóstico de ingresos lo que capta municipio, lo que llega, la de egresos hay que desmenuzarlo, con comisiones para ver cómo se va a implementar el recurso”, dijo.

El tema fue aprobado por mayoría, siendo un voto en contra del regidor del PAN, Eleazar Pacheco Polanco.