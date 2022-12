Aprueban venta de alcohol en Oxxo frente a secundaria de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Cabildo aprobó una carta de opinión favorable para venta de alcohol en zona escolar por parte de un Oxxo, hecho que fue justificado debido a que el negocio aportará 100 mil pesos en equipo para una secundaria cercana.

La regidora de Movimiento Ciudadano, Ximena Moreno Sánchez, exhortó a los ediles a ser conscientes de la aprobación, pues de acuerdo a la ley, no se puede vender bebidas alcohólicas en un radio de 150 metros de iglesias, centros culturales, instituciones educativas, sanatorios y hospicios.

“La ley es muy clara, la ley no se vota y nuestra función como regidores es apegarnos a lo que dice la ley; ese Oxxo está ubicado en una zona escolar, centros deportivos, culturales, de salud”, dijo la regidora.

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez indicó que hay un compromiso de beneficiar con una aportación de más de 100 mil pesos a la secundaria SNTE ubicada frente a ese negocio; se pondrán aires acondicionados, impermeabilización y pintura.

“Oxxo nos debe mucho como escuinapenses, de ser cierto me da gusto, qué bueno que apoya a la escuela, pero considero que se nos está condicionando, ¿si no aprobamos no se le dará eso a la escuela que tanto merece? Lo pongo a consideración porque yo no estoy a favor”, replicó Moreno Sánchez.

La Alcaldesa indicó que no era una condición la aprobación, pero también debían ser conscientes que en ese tipo de tiendas se vende apenas un 10 por ciento de bebidas alcohólicas, su mayor venta es relacionado a otro tipo de cosas.

Después de la exposición y discusión del tema, el punto fue aprobado por mayoría, con el voto en contra de Ximena Moreno Sánchez, el Síndico Procurador José Antonio Prado Zarate y la regidora independiente Dulce Virginia Osuna Crespo, así como la abstención de la regidora Jazhel Acosta Alemán.