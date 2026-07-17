Apuesta Jesús Ibarra por fortalecer alianzas para garantizar el desarrollo de Escuinapa

ESCUINAPA._ Su visión como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación es que la población piense en su crecimiento desde sus fortalezas, indicó el Diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos

En su visita en el municipio se reunió con medios de comunicación donde informó que sostendría reuniones con el sector empresarial.

“No puede haber desarrollo económico y prosperidad si no tienes (seguridad), ahí es donde hay que ‘pegarle’ con los que se la juegan por Escuinapa, qué proyectos se pueden realizar para detonar el municipio”, dijo.

Se tiene que saber que visión de crecimiento tiene el Municipio, indicó, y desde ese análisis empezar a detonar proyectos y es en lo que estaría enfocado en trabajar, con este tipo de visión de ser parte de la coordinación.

Tiene experiencia como funcionario público, afirmó, como empresario, desde esa visión pensaría en que la gente indicará que es lo que necesita.

Y para elegir a un coordinador, considera que la gente debe ver primero la “hoja de vida” de quienes aspiran, qué han hecho, cuál es la trayectoria de la persona.

“Cómo se ha conducido, su congruencia, su honradez, su honorabilidad, la popularidad más importante es esa, su visión, dónde ha trabajado, cómo llegó ahí”, dijo.

Lo segundo que ofrece es que haya unidad, expuso, suma de voluntades con todos los colores e ideologías, pues es la única forma de avanzar, si cada quien va por su lado, no se avanza.