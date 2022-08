‘Aquí se puso muy feo’, dice habitante de Playa Ceuta tras las lluvias

En Playa Ceuta, Elota, lo que provocó las inundaciones en algunas viviendas fue el desbordamiento de un dren, por lo que pobladores ya pidieron a Protección Civil que desazolven ese cuerpo de agua y que actúen contra quienes se oponen a esos trabajos porque por unos los afectados son todos.

“Fue lo que nosotros le dijimos ayer (el martes) a los de Protección Civil que se pusieran las pilas y que drenaran para que lo desaguaran, para que lo desazolvaran y que la gente que se ponga pesada que la castiguen con una multa o algo, porque todos estos drenes están llenos de basura, de maleza y toda el agua de va deteniendo y es el represo que va haciendo y por unos la llevamos todos”, expresó el señor Martín Humberto “N”.

Agregó que la gente que vive cauce arriba de dicho dren se opone al desazolve de ese cuerpo de agua, que el pasado martes se desbordó e inundó varias casas de la parte de esa comunidad del municipio de Elota.

“La gente se opone, la gente que vive para allá, para arriba llega la maquinaria para desazolvar el dren y sacan machetes y no dejan trabajar a los operadores, los corren, no les permiten porque ellos tienen su casa, pero en el dren, en el bordo y pues no está permitido, del dren para acá, del dren para allá, del dren para el río está completamente cerrado y lo que le falta es que metan maquinaria para allá, desazolvarlo, quitarle la maleza y que dejen los bordos libres”, continuó el vecino entrevistado.

“Un dren es zona federal y debe de tener entrada y salida para que no hagan daño los animales, así como allá en Culiacán que están los bordos libres, aquí todo lo tienen cercado, todo el tiempo ha sido zona de riesgo”.

Recordó que en esa parte del sur de Ceuta la creciente más grande fue en 1985 y a una de las casas retiradas le llegaba el agua a los moradores casi al cuello ya que en esa ocasión había marea alta y no estaba una presa del Paredón.

Martín Humberto precisó que con las lluvias recientes el Río Elota sí captó agua, pero como había marea baja dicho líquido pluvial corrió hacia el mar, por ello ese cuerpo de agua no generó tantos problemas, el problema fue generado por el dren y eso hizo que fueran evacuadas 13 familias a un albergue que se habilitó en la Escuela Primaria “Francisco I. Madero”.

Al igual que otros vecinos recordó que el martes el agua inundó algunas casas hasta un metro y medio de altura y ahora ante la actual temporada de lluvias van a estar pendientes y casa año cuando hay crecientes las autoridades sacan a la gente para llevarla a los albergues hasta La Cruz, Elota.

También dijo que fue como las tres de la mañana del martes cuando empezó a llover y fue como las cuatro de la mañana cuando se percataron que el agua estaba inundando las casas cercanas al dren.

“Aquí se puso muy feo, primero empezó a lloviznar y ya se quitó, pero como a la hora empezó feo el aguacero, ya como las cuatro de la mañana, todavía siguió lloviendo y cuando yo me fui a La Cruz ya estaba rebasando casi allá el desagüe que tiene La Cruz, aquí el agua llegó hasta la alcantarilla esa, pero porque estaba abierta la boca del mar, si hubiera estado cerrada se inunda hasta acá (más al norte de la comunidad)”, recordó.

“Hubo gente que llevaron al albergue, aquí a la Escuela Primaria, llegó el Ejército aquí, los soldados, y luego Protección Civil, todo llegó ahí, se llevaron a la mayoría de los que viven por aquel lado donde les llegaba el agua, a los que viven más pegado al dren”.

En el albergue se les dio cena y desayuno, y ya por la mañana de este miércoles 24 de agosto las 13 familias evacuadas en esa comunidad ubicada entre La Cruz y la costa, regresaron a sus hogares.