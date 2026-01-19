El Sur
Reconocimiento

Armando Zúñiga Barrón recibe homenaje con cabalgata y cala de caballo en Chametla

El homenaje se realizó en el marco de las actividades del festejo de la fundación de la comunidad
Hugo Gómez |
19/01/2026 10:15
EL ROSARIO._ Para reconocer toda una vida dedicada a la actividad ecuestre, Armando Zúñiga Barrón fue homenajeado con una cabalgata y cala de caballo en la sindicatura de Chametla.

Esto como parte de las actividades del Festival Cultural por el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa, que tiene lugar en la sindicatura rosarense.

“Me siento orgulloso de que me la hayan hecho en mi honor, porque es un gusto que tenemos por los caballos la gente de aquí de rancho”, dijo.

Destacó que toda la vida ha disfrutado de montar a caballo y que ha extendido por alrededor de 72 años.

Originario de Chametla, expuso que a pesar de que prestó servicio en la Marina nunca perdió el gusto por los caballos.

Con la música de banda en los arcos de bienvenida de la sindicatura pesquera inició la cabalgata que concluyó en el estadio de la comunidad donde se realizó una cala de caballo y un concurso de atrapar el puerco encebado.

En el evento se contó con la participación de poco más de 200 jinetes tanto de Rosario como de Escuinapa.

“Y gente ahí está la muestra, yo digo que pasa de 500, (muestra) que tenemos gente a favor de uno, que lo ve bien a uno”, expresó.

Zúñiga Barrón destacó que este festival atrae actividad y visitantes a la comunidad que abonan principalmente a la economía de las familias.

