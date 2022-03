$!Arnoldo Topete, el doctor de Escuinapa al que la revista Forbes ve como una personalidad de la medicina

ESCUINAPA._ La admiración por su padre, el cirujano Arnoldo Otoniel Topete Toledo, y la educación que recibió de maestros del municipio, lo han llevado a ser hoy uno de los cirujanos plásticos reconstructivos más reconocidos en el País. Arnoldo Otoniel Topete González apareció hace unos meses en la revista Forbes como una de las personalidades importantes en materia de salud, y cerca de su nombre, su sitio de nacimiento: Escuinapa, la “patria chica” a la que presume a cada lugar al que va. El joven médico recuerda con precisión el día en que decidió ser cirujano para mejorar el aspecto físico de las personas, apenas tenía 6 años. Su padre, médico cirujano del Hospital General, había llegado a casa y habían conversado sobre un fuerte accidente en la zona del Valle. Ese día, recuerda, había una disyuntiva entre cirujanos, una joven de 20 años, madre de familia, jornalera originaria de Oaxaca, tenía prácticamente mutilada su mano. Un cirujano apostaba por amputar la extremidad, y su padre porque la conservara, y aunque su turno había terminado, decidió hacer la cirugía y el resultado fue exitoso. “Cuando mi papá llega y me cuenta, me impresionó mucho, tenía 6-7 años, mi papá decía que cómo se la iban a quitar, si era una mujer joven de 20 años, el otro cirujano le decía que ‘no tenía caso’, ‘si tu opción es cortarla, me meto a operarla ahorita’; le salvó su mano, ese caso me marcó y entonces pensé en lo que quería estudiar y ser, cirujano plástico y reconstructivo”, expresa. “Un accidente siempre es un evento traumático, es un día que no se te olvida, no se te olvida que el niño se agarró el dedo con la puerta, bajó el pie queriendo frenar con la bicicleta y se llevó la uña, cuando llega un doctor que te dice ‘no hay nada qué hacer, hay que quitarlo’, es muy fuerte, o cuando llega alguien más y te dice ‘no te preocupes, vamos a reimplantar el dedo, vuelve mano al cuerpo’, es lo que más me gusta, tener capacidad de decirle paciente, hay que hacer todo lo que se pueda, es darle una oportunidad”, señala.

En el municipio los accidentes de bicicleta que le tocaba ver cuando era niño, han cambiado por accidentes relacionados con trabajos en los empaques o motocicletas. En esos casos ha compartido quirófano con su papá, pero además él se ha convertido en un entusiasta médico que ante estos percances, le llaman y hablan de cómo puede ser la cirugía del caso que se le está presentando, y así evitan una mayor pena a los pacientes que pasan por situaciones como éstas, señala.

Formación académica Si algo recuerda con cariño el doctor Topete González es su paso por las instituciones del municipio, a sus maestros, a quienes agradece como parte del éxito que goza como profesional. “Estudié aquí en el Instituto Cristóbal Colón, luego COBAES, ya de ahí medicina en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, me vine a hacer un año de servicio a Teacapán en 2011”, explica. Como profesores tuvo a Jenny Rodríguez, Bárbara Quevedo, Eligio Díaz, Hildeliza Prado, Polo Lizárraga, Ramón Rivera. A cada uno de ellos expresa su agradecimiento y demuestra el gran orgullo por haberles tenido como tutores. “Cuando me preguntan que Escuinapa no tiene armas educativas, creo que tiene armas de más, tiene excelentes maestros, aquí estudié inglés, música, deportes, concursé en ajedrez, en tenis estatal, mi hermano y yo jugábamos en tenis, sí hay armas, tenemos buenos maestros, solo es que quieras aprovechar tardes, ir a inglés, ir al tenis, aprender música”, expresa. En 2011 regresa a Escuinapa para realizar su servicio en Teacapán; en 2012 se fue a la especialidad de Cirugía General en el Hospital Regional de Ciudad Madero de Pemex, ahí se tenían todos los recursos para hacer cirugías y tenía excelentes maestros.

Ese año, como jefe de residentes, aplicó para la subespecialidad de Cirugía Plástica Reconstructiva, y logró uno de los tres lugares disponibles, de 70 que aplicaron para la prueba. En 2015 inició su primer año de alta especialidad en el Hospital de Picacho, en la Ciudad de México, en donde estuvo cuatro años para completar su formación. También estuvo en el Hospital de Pediatría donde realizó cirugías de labio leporino y paladar hendido, cuestiones congénitas de la mano, cirugía craneofacial. De ahí pasó al Hospital de Lomas Verdes, que es uno de los que maneja más traumas, ahí destaca que se hacían muchas cirugías de reconstrucción facial a pacientes que habían chocado en motocicleta, sin casco, que iban destruidos de sus caras. Después vino el Hospital Juárez de México, donde le tocó recibir en algunas ocasiones pacientes de Escuinapa, ahí se hacía mucha cirugía oncológica, el último año le preguntaron en qué quería especializarse, donde se decantó por lo que le apasiona, señala. “Les dije que me interesaba la microcirugía, me dijeron ‘el mejor cirujano está en Corea del Sur, por qué no te vas’, me voy con mucho gusto, ‘te están esperando en Corea del Sur’, me fui al Hospital de Hyundai, donde se hacían reconstrucciones con microcirugías, reconstrucciones complejas no se hacen tan frecuente en México”, expresa. Aunque la gente asocie que ser cirujano plástico reconstructivo tiene que ver con el cambio que puede hacer estéticamente a las personas, ésta solo es una parte de lo que se hace, el mayor trabajo lo tiene en el tema de la cirugía reconstructiva, más que en la cirugía cosmética. “Que si la cirugía plástica tiene 10 tomos, nueve son de reconstrucción y solo uno de cirugía cosmética, los retos son más en la cirugía reconstructiva que en la cirugía cosmética”, dice. Su fuerte, lo que considera le apasiona, es la reconstrucción de extremidades inferiores, en ese tema ha tenido que enfrentar retos profesionales, así le tocó operar al director de fotografía de la bioserie Luis Miguel, era la cuarta opción de la persona.