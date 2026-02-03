$!Arranca campaña contra el dengue en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con cinco casos sospechosos de dengue, el Ayuntamiento y autoridades de salud dieron arranque a la campaña estatal ‘Todos unidos contra el dengue’.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental llamó los niños de la primaria Angela Peralta a ser participes de la limpieza, para evitar que el mosco del dengue pueda reproducirse.

“El combate al dengue es de cada persona, de cada familia, de cada colonia, de cada ciudad, del sector salud pero principalmente del municipio”, dijo.

No es solo el dengue el que se previene sino muchas enfermedades más las que se tienen en control cuando se descacharriza, cuando se limpia.

Cómo niños pueden invitar a sus padres, a maestros, a todos a limpiar, es un trabajo pequeño pero efectivo, pues la última acción es fumigar.