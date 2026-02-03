$!Arranca campaña contra el dengue en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con cinco casos sospechosos de dengue, el Ayuntamiento y autoridades de salud dieron arranque a la campaña estatal ‘Todos unidos contra el dengue’.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental llamó los niños de la primaria Angela Peralta a ser participes de la limpieza, para evitar que el mosco del dengue pueda reproducirse.
“El combate al dengue es de cada persona, de cada familia, de cada colonia, de cada ciudad, del sector salud pero principalmente del municipio”, dijo.
No es solo el dengue el que se previene sino muchas enfermedades más las que se tienen en control cuando se descacharriza, cuando se limpia.
Cómo niños pueden invitar a sus padres, a maestros, a todos a limpiar, es un trabajo pequeño pero efectivo, pues la última acción es fumigar.
El jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria, Francisco Guerrero Galindo indicó que el dengue es uno de los principales retos en materia de salud para el estado y el país.
“No hay estrategia más infalible y efectiva que la eliminación de criaderos, muchos de esos se encuentran en nuestras viviendas”, dijo.
“Eliminar criaderos es romper el ciclo de transmisión, en este esfuerzo del Estado se busca la participación comunitaria, pues el combate del dengue es un esfuerzo compartido entre todos”, manifestó.
Con el arranque estatal se hace el llamado firme de que “sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue, la prevención está en manos de todos”, señaló.
De acuerdo con autoridades de salud hasta el momento no hay casos confirmados de dengue pero si 5 sospechoso este primer mes del año.