Arranca el ‘reto 21’ en Escuinapa

Los asistentes tienen el reto de ejercitar el cuerpo durante 21 días
Carolina Tiznado |
26/01/2026 18:34
ESCUINAPA._ Inician activación física alrededor de 300 escuinapenses a través del “reto 21” que arrancó este lunes.

El evento organizado por el Instituto Municipal del Deporte, el Instituto de la Juventud y DIF es apoyado por entrenadores físicos, que buscan promover un estilo de vida saludable, anunció hace unos días la directora de Deportes, Leslie Terán Saenz.

El evento ha tenido una buena convocatoria con la asistencia de personas de diversas edades.

La presidenta del Sistema DIF, Guadalupe Stone Aguilar y la Síndica Procuradora, Lucila Polanco Durán son de los funcionarios que están participando en el evento, asumiendo el reto que pretende que en 21 días se puedan hacer un hábito saludable en activación física.

