$!Arranca en el sur de Sinaloa corte de mango y prevén que sea temporada ‘muy rápida’

ROSARIO._ El corte de mango en el sur de Sinaloa dio inicio en medio de muy bajos niveles de producción, por lo que se espera que la temporada sea “muy rápida”, expuso el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo. Al sostener que la floración fue muy baja, de alrededor del 25 por ciento, se tiene que velar porque los pocos productores que sí tuvieron mango reciban un buen precio. “No hay mucha fruta, va a ser una temporada muy rápida, pero para el bien de los poquitos productores que sí tienen fruta, pues hay que buscar que se comercialice en la mejor de sus posibilidades”, dijo López Quevedo.

El arranque, señaló, se dio, como es propio de la actividad, con la variedad de Ataulfo, que si bien es de las menos afectadas es la de menos superficie en Rosario. “Hay que recordar que Ataulfo no tenemos mucha superficie en Rosario, lo más fuerte es de Kent y es la variedad más afectada”, señaló.

Otro factor en contra dijo es que los empaques tienen en bodega mango de Oaxaca, estado donde se tuvo una buena producción, y esperan que está semana se desfogue el inventario con el que cuentan e inicie la oferta y demanda de la fruta de la región. Reconoció que al no haber volumen es difícil hablar que haya un precio rentable para el productor, al reiterar que será bueno para quien tenga fruta, ya que hubo huertas que sólo dieron follaje.

“Es que ahorita si hablamos de rentabilidad para el productor, pues es prácticamente difícil que salgamos con una rentabilidad”. López Quevedo indicó que esperan que está semana empiecen los empaques a demandar más mango para que el precio repunte y se pueda exportar a buen precio. “No está escrito sobre piedra, pero nuestra tendencia es esa, que sí se pueda recuperar el precio de exportación, que es el que nos puede dar un alivio a los productores que sí tuvieron fruta”.