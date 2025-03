$!Arranca en Escuinapa el boteo para apoyar a la Cruz Roja

ESCUINAPA._ La Cruz Roja inició con el boteo con el que buscan llegar a la meta de 450 mil pesos, por lo que el consejo directivo y personal de la institución estarán en los principales cruceros, informó la presidenta del organismo, Ana Luisa Bautista Gayoso.

La nueva presidenta indicó que lo que pretenden es sensibilizar a la población de lo que representa esta benemérita institución para la sociedad.

Reconoció que se enfrentan a críticas de las personas en el municipio, principalmente en temporada de boteos donde se les pide el apoyo, pero a lo que llaman siempre es a apoyar y a conocer a la dependencia.

“Cuando faltan recursos, las llantas no sirven o no tienen combustible ¿cómo le haces para mover una ambulancia?, no tienes para trabajar, espero que los escuinapenses se sientan seguros que trabajaremos para que Escuinapa sienta que tiene Cruz Roja”, dijo.