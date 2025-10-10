$!Arranca en Preparatoria Escuinapa consulta sobre reingeniería financiera de la UAS

ESCUINAPA._ Sin incidentes dio inicio la consulta sobre la reingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa en las instalaciones de la Preparatoria Escuinapa. El personal a cargo de la consulta armó urnas y contó boletas alrededor de las 8:00 horas, se espera una votación de poco más de 80 personas entre personal activo como docentes, administrativos y jubilados.





“No es una escuela muy grande, vienen extensiones de Isla del Bosque, Teacapán y el plantel sede”, dijo Mónica Nohemí Luna Trujillo. Indicó que la zona de preparatorias del municipio tienen una buena participación en las consultas que se hacen, la votación siempre es mayor al 98 o 99 por ciento de las personas que están en lista de trabajadores.



