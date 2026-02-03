$!Arranca en Rosario campaña para la eliminación de criaderos de dengue 2026

EL ROSARIO._ Con el objetivo de reforzar las acciones preventivas contra el dengue, autoridades municipales y de Salud dieron el banderazo de inicio de la Campaña para la Eliminación de Criaderos 2026, bajo el lema “Todos contra el dengue”.
El evento se llevó a cabo en la Explanada Municipal, donde la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse con la limpieza de sus hogares, patios y espacios comunes.
“Hacemos un llamado muy importante a la ciudadanía, la prevención empieza en casa, los invitamos a participar activamente manteniendo limpios los hogares, patios, azoteas, terrenos baldíos y cualquier espacio donde pueda acumularse agua y convertirse en un foco de riesgo”, expresó Valdez Aguilar.
Así mismo la primer edil reconoció el trabajo comprometido del personal de Vectores, destacando su labor permanente en la protección de la salud pública.
Por su parte, Yamil Noé Estrada, representante del Distrito de Salud para el Bienestar VI, señaló que la lucha contra el dengue no comienza en el hospital, sino en los hogares, a través de la prevención y la participación responsable de la sociedad.
Se anunció que este 6 de febrero se realizará la segunda jornada de descacharrización del 2026 en las colonias Hacienda Vieja, Rastro Viejo, La Joya, Vicente Guerrero, Invasión Vicente Guerrero y Pablo de Villavicencio, a partir de las 8:00 horas.