$!Arranca en Rosario campaña para la eliminación de criaderos de dengue 2026

EL ROSARIO._ Con el objetivo de reforzar las acciones preventivas contra el dengue, autoridades municipales y de Salud dieron el banderazo de inicio de la Campaña para la Eliminación de Criaderos 2026, bajo el lema “Todos contra el dengue”.

El evento se llevó a cabo en la Explanada Municipal, donde la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse con la limpieza de sus hogares, patios y espacios comunes.

“Hacemos un llamado muy importante a la ciudadanía, la prevención empieza en casa, los invitamos a participar activamente manteniendo limpios los hogares, patios, azoteas, terrenos baldíos y cualquier espacio donde pueda acumularse agua y convertirse en un foco de riesgo”, expresó Valdez Aguilar.