Arrancan eventos de las Fiestas del Mar de Las Cabras en Escuinapa

ESCUINAPA._ ¡Son playas! Señaló el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental al arrancar oficialmente con eventos de las Fiestas del Mar de Las Cabras durante la presentación de candidatos, esto pese a la crisis de seguridad de los últimos 13 días que se agudizó con el homicidio de 4 agentes de policía y uno más hace una semana.

“Por muchas razones que todos conocemos me han preguntado que si va a haber Fiestas del Mar de Las Cabras y siempre contesto: con gobierno, sin gobierno o a pesar del gobierno, las Fiestas del Mar de Las Cabras se van a hacer, porque es la tradición que traemos en la sangre todos y todas las escuinapenses”, dijo.

Durante la presentación de las candidatas a reinas, les dieron una lección al decirles porque es importante esta fiesta y en su caso es partícipe de estas actividades, que tienen 120, 123 años, más que los 110 años de que fueron declarado municipio.

Es una fiesta prehispánica, que hay que mantener y fortalecer. Se tendrán eventos culturales, deportivos y artísticos, con un elenco de artistas que no van a decepcionar.

“¿Que queremos? ¿Que pedimos? Vivamos la fiesta en paz, vivamos la fiesta con alegría, vivamos la fiesta en familia, en convivencia, como somos todos los escuinapenses... no se fijen ¡son playas!”, dijo.

Las Fiestas del Mar de Las Cabras se realizarán del 21 al 24 de mayo, en playa Las Cabras.