Arrancan verbenas comerciales por festividades guadalupanas y navideñas en Escuinapa

ESCUINAPA._ Desde este jueves y hasta el viernes se tendrán verbenas comerciales instaladas en la Capilla del Gallo y en el Centro de la ciudad, informó el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas.

Habrá desde puestos de comidas hasta otros negocios en la Capilla del Gallo, y a partir del sábado se instalará la verbena navideña, la cual permanecerá hasta enero.

“El día de hoy (11 de diciembre) se tiene un registro de 18 negocios semifijos que sacaron permiso para instalarse en la Capilla del Gallo, más los que llegan en triciclos a ofrecer sus productos”, dijo el funcionario.

Este jueves y viernes se tendrán en las celebraciones guadalupanas y el sábado se ubicarán los otros en lo que es el Parque Miguel Hidalgo, la calle Constitución, la Plazuela Ramón Corona y la calle 22 de Diciembre, apuntó.

En el Parque Miguel Hidalgo, son 18 comerciantes que estarán en 36 espacios; esta zona se redujo en un 35 por ciento para tener una imagen más ordenada, ya que el año pasado eran 49 espacios.

Sobre la calle Constitución se tendrán 16 comercios y todos son de vendedores locales.

“Hay menos comercios porque a los comerciantes foráneos se les asignó otra área con el objetivo de que todos tengan derrama económica, sin dejar de dar oportunidad a comerciantes foráneos”, explicó Jaime Ruezgas.

Esos serán instalados en calle 22 de Diciembre, en el callejón “Güilo Mentiras”, donde han solicitado permiso alrededor de 11 espacios que se han apartado, de seis comerciantes.

En este espacio aún pueden aprovechar comerciantes locales para estar en el sitio, informó.

El funcionario municipal considera que entre los lugares en donde se instalarán comercios y la zona comercial, se tendrán alrededor de 200 comercios operando en este mes.