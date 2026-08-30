$!Arrastrando su moto y alzando la voz: Lázaro rompe el miedo en El Rosario para buscar a su hermano

EL ROSARIO._ En un contingente que marcha para conmemorar el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, conformado principalmente por mujeres, destaca una voz grave, es la de Lázaro Mancinas Amaya, quien busca desde hace alrededor de un año a su hermano Moisés. Mientras arrastra una moto, con una mano sostiene una foto de su hermano mayor, al tiempo que alienta al grupo a seguir gritando como quien espera que ese llamado llegue a las autoridades, pero sobre todo a ese ser amado.

“¡Únete, únete que tu hijo puede ser!”, es una de las consignas que Lázaro menciona en su paso por las calles de El Rosario. Destacó que fue el 2 de abril del año pasado cuando se tuvo el último conocimiento de su hermano Moisés, quien había salido a trabajar como parte de la terapia de un centro de rehabilitación. Lázaro reconoce que el único problema de su hermano eran las adicciones, realizaba trabajos en el mercado u otras zonas, pero jamás había tenido un problema con persona alguna, además de mantener el contacto con la familia.