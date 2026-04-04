El Sur
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Rescate

Arriban refuerzos del Ejército Mexicano a mina en Rosario

Tres trabajadores permanecen atrapados desde el 25 de marzo, mientras autoridades mantienen operativo conjunto en la comunidad de Chele
Hugo Gómez |
04/04/2026 15:40
04/04/2026 15:40

ROSARIO._ Un convoy del Ejército Mexicano arribó la tarde de este sábado a Rosario para reforzar las acciones de rescate en la mina Santa Fe, donde tres trabajadores permanecen atrapados desde el 25 de marzo.

Los tres niveles de gobierno mantienen en la zona un Puesto de Mando desde hace varios días.

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Fue en punto de las 15:20 horas que se registró la llegada de los elementos a la mina, ubicada en la comunidad de Chele.

El convoy era encabezado por la unidad conocida como Ocelot, seguida de tres camiones y una camioneta hummer.

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