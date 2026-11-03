Arrollan a adulto mayor en Agua Verde, en Rosario

ROSARIO._ Una persona herida, presuntamente arrollada, movilizó a cuerpos de auxilio a la sindicatura de Agua Verde

El hecho se reportó a las 16:10 horas, alertando a las autoridades de una persona arrollada a un costado del puente de la entrada, entre la sindicatura y El Cerro.

El herido fue identificado como Astemio “F”, de 74 años de edad, con domicilio en la comunidad.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y Cruz Roja arribaron al lugar encontrando al adulto mayor herido, al cual le prestaron atención médica.

Ante una posible fractura de tibia y peroné de la extremidad derecha, el adulto mayor fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar, ubicado en la cabecera municipal para descartar una lesión más grave.