ESCUINAPA._ Se están buscando soluciones para que el sistema de agua potable se reactive, aunque el compromiso con el Gobierno de Sinaloa cuando se dio un apoyo a Jumapae era no volver a endeudarse, indicó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

“Estamos buscando la forma de hacer convenios o ver como se puede solucionar el problema, nunca he dejado de gestionar, hemos ido en dos ocasiones a pedir el apoyo del señor Gobernador, sabemos que tenemos que dar la cara a la ciudadanía, enfrentar problemas y dar solución”, dijo.

Personal de Comisión Federal de Electricidad se entrevistó con ella el martes para indicarle que el monto de adeudo es de casi 2 millones 100 mil pesos por parte de Jumapae.

Si les cuestionó que no se está consumiendo energía, pero se sigue cobrando el suministro de manera normal y cuando se bajan las cuchillas no hay una respuesta inmediata y se suspende también el sistema de bombeo, pero la respuesta que se le dio es que pagan una tarifa de las más bajas.

Indicó que sí están buscando recursos, pero el Gobierno del Estado advirtió en 2021, cuando entraron con un suministro de energía cortado al acueducto Baluarte-Escuinapa por un adeudo de casi 14 millones de pesos, que se daría el apoyo, pero no debían endeudarse de nuevo.

El 50 por ciento de ese apoyo fue de apoyo y el otro 50 por ciento fue un préstamo por adelanto de participaciones que tuvieron que estar pagando esta administración pública.

“El problema es que tenemos poca recaudación, la gente no acude y lamentablemente hay quienes pagan el año completo del servicio y no tienen agua, pagan justos por pecadores”, dijo.

Hay sectores sin agua desde hace mucho tiempo, reconoció, el problema es que se tienen tuberías viejas, obsoletas, se necesita una inversión importante en el sistema de red de agua potable.

Es consciente, precisó, que hay movimientos que se están haciendo a través de redes sociales o mensajería instantánea sobre la falta de agua, algunos con una demanda genuina de la falta de liquido, otros usando el tema de manera política.

“Lo han politizado, qué triste que quienes hagan manifestaciones de odio y coraje son mujeres, dijera mi mamá ‘nadie sabe lo que hay dentro más que quien menea la olla’, la gente me conoce, hemos actuado de manera transparente, sigo buscando la ayuda necesaria” dijo.

García Sánchez indicó que la administración pública que dirigirá el Alcalde electo Víctor Manuel Díaz Simental no encontrará una situación peor que ella en el tema de Jumapae, pues tan solo al inició encontró una dependencia con una deuda millonaria de casi 14 millones de pesos en energía, ahora se adeuda 2 millones, pero continuan buscando como pagar.

Se han invertido alrededor de 52 millones de pesos en lo que tiene de administración pública, en obras, en apoyos entre otras cosas y no es real que adeudan 2 millones por consumo de tomas públicas pues se han brindado apoyos económicos a Jumapae y si no han dado más recursos es porque el Ayuntamiento no tiene recursos ni solvencia económica en estos momentos.