$!Asegura Fiscalía de Sinaloa residencial de donde fueron privados de la libertad 10 mineros en Concordia

El Residencial Clementina, lugar señalado como el sitio de donde fueron privados de la libertad los 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver Corp, en la ciudad de Concordia, se encuentra asegurado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Frente a la entrada al lugar se encuentran cinco coronas de flores y unas 12 veladoras encendidas en memoria de los cinco trabajadores mineros ya localizados e identificados en una fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, a unos 14 kilómetros de Concordia.





Aún falta por localizar a los cinco trabajadores mineros restantes. En las rejas y en el interior de este residencial ubicado al norponiente de la cabecera municipal se pueden ver los sellos de suspensión que colocó la Fiscalía. En el interior del inmueble también se encuentran al menos 11 camionetas y unidades de la empresa minera canadiense, que al estar asegurado el lugar nadie puede entrar y salir, ni mover las unidades ni nada en el interior. Fue la mañana del 23 de enero pasado cuando un grupo de personas armadas privó de la libertad en este sitio a los 10 trabajadores mineros y el 1 de febrero se implementó en este municipio un fuerte operativo en su búsqueda y de las demás personas desaparecidas en el sur de Sinaloa.





Fue el pasado viernes cuando en la primera de al menos cinco fosas clandestinas en inmediaciones de El Verde y Zavala, fueron localizados los primeros cuerpos, cinco de ellos ya fueron identificados como parte de los 10 mineros privados de la libertad en este residencial. En la parte exterior del residencial se cuenta con un mural con los rostros de los personajes de la historia de Concordia, que con su granito de arena en sus respectivas épocas en que vivieron contribuyeron al crecimiento de este municipio.



