Aseguran Diputados de Morena que Escuinapa recibió recursos extraordinarios para el pago de aguinaldos y salarios al personal de Jumapae

ESCUINAPA._ Los Diputados locales de Morena informaron en su visita al municipio que en 2021 llegó un apoyo extraordinario al Ayuntamiento para el pago de aguinaldos, pero éste no se reflejó en los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa.

Dijeron desconocer la razón por la que no se pagaron salarios y aguinaldos pendientes al personal de la paramunicipal.

“El Gobierno del Estado en diciembre aportó recursos extraordinarios para atender cosas ¿Qué pasó? No sé, me consta que enviaron recursos para atender ese problema, se alcanza a cubrir aguinaldos”, reveló el Diputado Feliciano Castro Meléndrez.

En diciembre el Gobierno del Estado otorgó el apoyo al Ayuntamiento para pagar prestaciones pendientes, pero dijo ignorar hasta dónde se avanzó con esos pagos.

Manifestó que desconoce a qué área se envió el recurso, si a trabajadores del Ayuntamiento o de Jumapae, por lo que espera que la Presidencia y el área de Administración y Finanzas puedan clarificar con documentos en mano el destino del recurso.

“Parto de la convicción que hubo un pronunciamiento del Gobernador sobre lo sagrado del aguinaldo, pero repito, ese asunto corresponde a la Presidencia y a la Secretaría de Administración y Finanzas”, dijo.

La Diputada del Distrito 24, Rosario Sarabia, dijo que ha estado en reunión con los trabajadores del sindicato de Jumapae para concretar los pagos pendientes de salarios y aguinaldos.

“La reunión fue (hace unos días), porque al ver que por parte del Ayuntamiento no había mucha disposición para resolver el conflicto de pagos atrasados, el Gobernador hizo compromiso de dar solución y los atenderá en su despacho”, dijo la Diputada.

Los sindicalizados de Jumapae tienen pendientes el aguinaldo de 2019, así como salarios de quincenas de 2021, antes de concluir la administración del Alcalde Emmett Soto Grave.

A algunos trabajadores les adeudan hasta seis quincenas porque no se les pagaba vía nomina, era un salario en abonos el que se otorgaba por parte del ex gerente Geovanni Saracco, a quien se le bloquearon cuentas por adeudos con el IMSS, Infonavit, y un ex gerente que demandó a la paramunicipal, cuya ejecución de la demanda sumó más de 2 millones de pesos, la cual tuvo presuntamente un pago inicial de 700 mil pesos.