EL ROSARIO._ Otro sector que se ha visto afectado por el cierre de la cortina e inicio de captación de agua de la presa Santa María es el ganadero, su dirigente Servando Rendón López informó que en el municipio se adelantó la sequía lo que a propiciado el problema de mortandad.

“Ahorita ya están cayendo varias, alguna que otra... Ahorita de todos los pueblos ya me reportaron como unas 20 que se han muerto de flacas”, sostuvo.

Destacó que por tal motivo la sequía en la región se adelantó desde el mes pasado generando estragos en la actividad que representa.

“Pues casi, casi se adelantó este año más porque ya casi es tiempo desde ahorita, desde abril hasta junio; pero ahora parece que se adelantó más porque ahorita no hay agua en el río”, indicó.

Ante este panorama y la falta de apoyo de los diferentes niveles de gobierno se han visto en la necesidad de tener que conseguir alimento encareciendo el mantener en pie al ganado.

La problemática, enfatizó que afecta en el municipio a alrededor de mil 500 productores dentro de la Asociación que representa. Expuso que el ganado que se enflaca por la falta de pastura se tiene que llevar al corral para comprarle alimento y tratar de engordarlo.

“Está canijo ya, las vacas ya no tienen que comer ahorita ya, nosotros estamos trayendo pacas de allá de Culiacán, de Pueblos Unidos, de por allá nos las traen”.

El dirigente, expuso que el precio de la paca se está dando a 65 pesos, precio que no es redituable para Asociación pero que representa un respiro para los productores.

Así también, explicó que por animal se requiere una paca de alimento, y en promedio los socios cuentan con 10 a 20 animales, por los que para mantenerlos con vida al día tienen que gastar alrededor de 500 pesos, a la espera de que superen los 100 días de estiaje.

“Es un gasto a la economía familiar, se debilita, aquí batallamos muchísimos y donde sea, en todo el estado”, abundó.

Rendón López, interpretó la falta de apoyo a un desinterés de parte de los diferentes niveles de gobierno.

“Los ganaderos vienen y compran aquí diario, unos de diez o quince, a como van pudiendo los pobrecitos, pero apoyo del gobierno no tenemos. No sé porque, a ninguna ganadera están apoyando no nos ve el gobierno tanto del estado como del gobierno federal”, lamentó.

Aseveró que de seguir así la actividad primaria se va a acabar tanto por los fenómenos naturales y la carencia de apoyos.