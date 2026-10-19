Asesinan a balazos a joven deportista de 19 años en Palmillas, Escuinapa

ESCUINAPA. _ Un joven identificado como Luis Fernando “V”, de 19 años, fue asesinado a balazos la noche del domingo en las inmediaciones de la plazuela de la sindicatura de Palmillas, en el municipio de Escuinapa.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando, según versiones de vecinos, el joven circulaba en una motocicleta y presuntamente una persona armada le marcó el alto. Por temor, no se habría detenido y fue alcanzado por los disparos.

De manera preliminar, se presume que el homicidio pudo estar relacionado con un asalto, debido a que el joven no llevaba consigo sus pertenencias. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

El asesinato ha causado consternación entre los habitantes de Palmillas, pues Luis Fernando era conocido en la comunidad por destacar en el ámbito deportivo.

Tras recibir el reporte, autoridades acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.