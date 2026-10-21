Asesinan a balazos a un ciclista en la colonia 10 de Mayo de Escuinapa

ESCUINAPA. _ Un hombre identificado como Gilberto “S”, de aproximadamente 48 años, fue asesinado a balazos cuando circulaba en una bicicleta tipo mormona por calles de la colonia 10 de Mayo, en Escuinapa.

El ataque se registró alrededor de las 13:20 horas en la calle Dámaso Murúa, a espaldas de una conocida refaccionaria para vehículos de motor.

Vecinos del sector reportaron haber escuchado entre cinco y seis detonaciones de arma de fuego, por lo que buscaron refugio. Durante la reacción, una persona que caminaba por el lugar cayó sobre la banqueta cuando intentaba ponerse a salvo.

Los testigos señalaron que desconocían en qué tipo de vehículo se desplazaba el agresor. Indicaron que, después de escuchar los disparos, salieron y observaron al hombre tendido sobre su bicicleta.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de Seguridad Pública, quienes acordonaron el área en espera del personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.