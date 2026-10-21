El Sur
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Escuinapa violento

Asesinan a balazos a un ciclista en la colonia 10 de Mayo de Escuinapa

Gilberto “S”, de aproximadamente 48 años circulaba en una bicicleta tipo mormona cuando fue interceptado por al menos un sujeto armado que le disparó en seis ocasiones
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
21/10/2026 14:44
21/10/2026 14:44

ESCUINAPA. _ Un hombre identificado como Gilberto “S”, de aproximadamente 48 años, fue asesinado a balazos cuando circulaba en una bicicleta tipo mormona por calles de la colonia 10 de Mayo, en Escuinapa.

El ataque se registró alrededor de las 13:20 horas en la calle Dámaso Murúa, a espaldas de una conocida refaccionaria para vehículos de motor.

Vecinos del sector reportaron haber escuchado entre cinco y seis detonaciones de arma de fuego, por lo que buscaron refugio. Durante la reacción, una persona que caminaba por el lugar cayó sobre la banqueta cuando intentaba ponerse a salvo.

Los testigos señalaron que desconocían en qué tipo de vehículo se desplazaba el agresor. Indicaron que, después de escuchar los disparos, salieron y observaron al hombre tendido sobre su bicicleta.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de Seguridad Pública, quienes acordonaron el área en espera del personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

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