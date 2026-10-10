$!Asesinan a otra mujer en Escuinapa; suman 18 en ese municipio en el año

Una mujer fue asesinada tras ser atacada con arma de fuego durante la mañana de este sábado en pleno sector centro de la cabecera municipal de Escuinapa.

La víctima fue identificada con el nombre de Lucero, de aproximadamente 40 años de edad, quien laboraba en el área de intendencia y apoyo los fines de semana en el establecimiento donde ocurrieron los hechos.

El ataque tuvo lugar en un negocio de venta de birria ubicado sobre la calle Francisco I. Madero, entre las vialidades Libertad y Belisario Domínguez.

De acuerdo con el reporte policial, la agresión se notificó de manera inmediata a los cuerpos de auxilio y seguridad.