$!Asesinan a otra mujer en Escuinapa; suman 18 en ese municipio en el año

Una mujer fue asesinada tras ser atacada con arma de fuego durante la mañana de este sábado en pleno sector centro de la cabecera municipal de Escuinapa.
La víctima fue identificada con el nombre de Lucero, de aproximadamente 40 años de edad, quien laboraba en el área de intendencia y apoyo los fines de semana en el establecimiento donde ocurrieron los hechos.
El ataque tuvo lugar en un negocio de venta de birria ubicado sobre la calle Francisco I. Madero, entre las vialidades Libertad y Belisario Domínguez.
De acuerdo con el reporte policial, la agresión se notificó de manera inmediata a los cuerpos de auxilio y seguridad.
Al confirmar que la mujer ya no contaba con signos vitales a causa de las heridas infligidas por proyectil de arma de fuego, los elementos preventivos acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.
Al sitio acudieron agentes del grupo especializado en Feminicidios y Atención a Grupos Vulnerables, acompañados por peritos investigadores para procesar la escena del crimen, recabar evidencias e iniciar las indagatorias correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.
Agresiones
Con este asesinato suman ya 18 las mujeres ultimadas a balazos en Escuinapa en este año, en la peor crisis de este tipo en la historia del municipio.
Además, este sería el sexto asesinato en Sinaloa en tan solo los primeros 10 días de este mes de octubre.
Sinaloa es el estado del País donde más asesinatos de mujeres se han registrado en el año, sumando alrededor de 121 casos.
Según datos de la Fiscalía del Estado al cierre de septiembre se habían registrado 115 casos, mientras que este mes se han registrado 6 casos.