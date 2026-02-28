$!Asesinan a pareja dentro de un domicilio en Escuinapa

EJIDO LA CAMPANA. Escuinapa._ Una pareja fue asesinada con armas de alto poder en lo que fue presuntamente un ataque directo.

La mujer fue identificada como Martha “N” de 43 años, del hombre no se han especificado su identidad, pero se informó que es esposo de Martha “N”.

Los hechos ocurridos en esta comunidad del sur del municipio fueron reportados durante la madrugada de este sábado como un presunto enfrentamiento.