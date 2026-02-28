$!Asesinan a pareja dentro de un domicilio en Escuinapa

EJIDO LA CAMPANA. Escuinapa._ Una pareja fue asesinada con armas de alto poder en lo que fue presuntamente un ataque directo.
La mujer fue identificada como Martha “N” de 43 años, del hombre no se han especificado su identidad, pero se informó que es esposo de Martha “N”.
Los hechos ocurridos en esta comunidad del sur del municipio fueron reportados durante la madrugada de este sábado como un presunto enfrentamiento.
Al acudir al lugar se observó que el domicilio mostraba múltiples impactos de bala y la pareja fue localizada en distintos puntos del patio del domicilio.
En el lugar ya se encuentran corporaciones de diversos niveles de gobierno y están a la espera de servicios periciales de la Fiscalía de Procuración de Justicia del Estado para que ordene que se recojan los cuerpos e iniciar la carpeta de investigación.