$!Asociación civil mantiene acciones para mejorar imagen de la sindicatura de Chametla en Rosario

EL ROSARIO._ Embellecimiento de callejones y mejoras en la plazuela son acciones que la Asociación de Amigos y Paisanos por un Chametla Limpio ha emprendido para mejorar la imagen de la comunidad de origen totorame. Óscar Andrés López Ramírez, presidente de la asociación, mencionó que los trabajos se hacen al avecinarse el festival cultural por el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa que tendrá lugar del 17 al 21 de enero.

“Ahorita estamos trabajando en callejones para darle un nuevo color, un nuevo rostro a nuestra comunidad, ya que se acercan los días festivos del 495 aniversario de Chametla”, dijo. Informó además que las acciones iniciaron con la mejora de tres callejones, donde el primero es el conocido como el Callejón de los Enamorados, donde se agregó iluminación y coloridas banderitas.

“No nada más es decorarlo, sino que el proyecto de nosotros es hacerlo peatonal, pavimentarlo con bancas, algo nuevo, algo moderno, para que los turistas vengan y se sientan acogidos de lo que tenemos nosotros en nuestro pueblo, en Chametla”. Explicó que los trabajos se realizan con aportaciones y gestiones con empresarios u otros particulares.