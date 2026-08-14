Asociación Ganadera Rosario urge a autoridades se liberen moscas estériles para combatir gusano barrenador

ROSARIO._ Ante el incremento de casos del gusano barrenador en animales del municipio y al avecinarse el periodo donde se libera el ganado, el presidente de la Asociación Ganadera local, Servando Rendón López urgió a los diferentes niveles de Gobierno a incrementar la atención.

Expuso que oficialmente hasta el momento se han registrado oficialmente 10 casos, aunque no descartó que puedan ser más casos que no se reportan ante su instancia o la dependencia competente.

“Se puede agravar la situación, estamos viendo a ver si acaso nos mandan las moscas estériles porque ya se necesita, yo pienso que no se va a poder controlar a menos de que no manden las moscas esas, necesitan ya apurarle el gobierno de más arriba que a ver si acaso lo mandan”, aseveró.

Ya que argumentó que la medida se tiene contemplada hasta el próximo año, pero ante el incremento de casos es necesario que se implemente la acción a la brevedad.

“Ahorita pues tenemos miedo, a soltar los animales al monte, porque ahorita es el tiempo cuando los suelta uno y el problema va a ser que los vamos a soltar y no los puede estar viendo uno diario y ahí es donde si uno se engusana se va a morir, porque no les pasa nada si los ves a tiempo”, dijo.

Casos los cuales se han presentado en las diferentes zonas ganaderas del municipio, entre las que enlistó Agua Verde, Cacalotán y Matatán.

No obstante reconoció que al reportar a la instancia competente se actúa a la brevedad, pero al ser una atención focalizada, y pese a la fumigación se requiere una medida más amplia para erradicar el problema.

“Andan muchos médicos atendiendo los casos, lueguito vienen y los atienden esos sí andan trabajando muy bien y es cuestión de nada más los curan y se alivian los animales... aquí a nosotros no se nos han muerto ninguno porque los vemos a tiempo".

Argumentó que es fácil percatarse de este padecimiento ya que inmediatamente se forma la herida al tiempo que supura.

Rendón López reconoció que el sector apenas se recuperaba de la mortandad producto del estiaje registrada en el año 2024, que fue por poco más de 100 animales muertos, cuando se presenta este fenómeno, por lo que reiteró el llamado a las autoridades a reforzar las acciones.