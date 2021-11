$!Asume Blanca Esthela García Sánchez el Gobierno de Escuinapa

La Presidenta Municipal dijo que estaba al frente como la primera Alcaldesa elegida por los ciudadanos y se comprometió a que encontrarán no solo una autoridad, sino una mujer comprometida que atenderá a los escuinapenses.

“Secretaria (Rosario), quiero pedirle de favor que le exprese a nuestro Gobernador el gran apoyo que nos está brindando, ya que hace unas horas me confirmó el inicio de la obra (de agua potable), lo cual manda un mensaje claro que nuestro Gobierno no será de papel sino de acciones”, dijo.

Compartió que han sido muchos años como ciudadana, trabajadora y como servidora pública, por lo que sabe que se requiere la gestión constante para lograr beneficios para el municipio, por lo que tocará las puertas del Gobierno federal y estatal.

“Mi primer empleo en la Casa de la Cultura como intendente me enseñó el valor del trabajo duro y honesto, mi trabajo en el Ayuntamiento me forjó disciplina y responsabilidad, y por último, el cargo de regidora me mostró el compromiso público que debemos tener con nuestros ciudadanos. Todos estos valores serán mi fuerza para desempeñar el trabajo que Escuinapa necesita”, dijo.

Señaló que le toca ser la Presidenta Municipal que en la historia tendrá el Cabildo más joven, con una paridad de género que no se había tenido antes, por lo que se siente respaldada por esa energía, los ideales, las ganas de aprender y el ímpetu para enfrentar las pruebas y desafíos que tendrán como administración pública.

La Secretaria de Turismo estatal, María del Rosario Torres Noriega, manifestó en su mensaje que tendrán un aliado en el Gobernador Rubén Rocha Moya para transformar el municipio, por lo que pidió a la sociedad escuinapense confianza en García Sánchez.

La ceremonia fue en la cancha deportiva del Palacio Municipal,

Al lugar acudieron ex Alcaldes, ex Diputados e invitados de empresas, organizaciones sociales e instituciones educativas.