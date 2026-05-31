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Incidente

Ataca pitbull a menor en Escuinapa; le provoca heridas de gravedad

Al parecer el perro habría sido abandonado y mientras deambulaba por la calle atacó al menor
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/05/2026 16:52
31/05/2026 16:52

ESCUINAPA._ Un menor fue atacado por un perro pitbull la tarde del sábado; el ataque provocó heridas de gravedad.

De acuerdo a testigos, el menor Justin caminaba por calles de la colonia Ampliación Juárez cuando el perro se le abalanzó lastimando sus brazos, piernas y uno de sus pómulos.

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Vecinos alcanzaron a quitarle de encima al perro y llamaron a servicios de emergencias.

El menor fue trasladado al Hospital IMSS-Bienestar y posteriormente a un hospital de mayor nivel en Mazatlán para recibir atención médica especializada.

El perro que al parecer fue abandonado desde hace meses en la colonia, Protección Civil lo recogió y lo mantiene en resguardo y observación en lo que se determina el procedimiento a seguir.

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