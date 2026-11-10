Atacan a balazos a un hombre en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue baleado este martes en la colonia Santa Lucía; está grave.

La persona se identificó como Antonio “F”, de 48 años, quien presentó lesiones en abdomen, rotula y un dedo de una de sus manos.

Los hechos se presentaron alrededor de las 14:50 horas en la calle Avenida de las Américas, de la colonia Santa Lucia; al parecer el hombre estaba en la calle cuando llegó una persona en motocicleta, llamándolo por su nombre y le disparó por lo menos en tres ocasiones, según refirieron autoridades.

La persona fue trasladada por Cruz Roja al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica, donde se valoró el traslado a una clínica médica de mayor nivel.