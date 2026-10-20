Atacan a militares con explosivos en los límites de Sinaloa y Nayarit

LA CONCHA, Escuinapa._ Elementos militares destacamentados en los límites del Estado y Nayarit fueron atacados presuntamente con explosivos.

El ataque presuntamente con drones, habría afectado una unidad militar, sin causar daños a ningún elemento, se informó de manera extraoficial.

Los hechos podrían haberse registrado entre las 7:00 y 8:00 horas, de este martes 20 de octubre, cerca de la caseta fitosanitaria de La Concha.

Padres de familia confirmaron a Noroeste, que tuvieron que acudir por sus hijos a las instituciones educativas ante el movimiento inusual de elementos de corporaciones federales y el sobrevuelo a baja distancia de un helicóptero, al parecer de la Sedena.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García confirmó los hechos en los límites de Sinaloa y Nayarit, pero dijo que no tener información sobre que tipo de suceso había ocurrido.

Por su parte el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó, a través de su secretaria, que el día de hoy, no tenía tiempo de atender a medios de comunicación, que podría ser otro día.