$!Atacan a patrulla de Seguridad Pública de Escuinapa al sur de la ciudad

ESCUINAPA._ Una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa fue atacada la mañana de este martes a la altura de Tecualilla.
En la agresión, no se registraron ni decesos ni heridos, confirmó el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental.
“Una patrulla de Seguridad Pública fue atacada a la altura de Tecualilla, afortunadamente no hay muertos ni heridos, ya están fuerzas federales en el lugar”, dijo
Informó que aún no puede dar detalles de la falta de circulación en la zona, pero precisó que ya las autoridades federales se encuentran en el lugar para dar el apoyo.
De acuerdo a testigos, la Carretera federal México 15 y la autopista Mazatlán-Tepic se encuentran cerrada a la circulación.
Se les señala que presuntamente hay enfrentamientos en la zona, por lo que pidieron a los conductores esperar por seguridad.