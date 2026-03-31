$!Atacan a patrulla de Seguridad Pública de Escuinapa al sur de la ciudad

ESCUINAPA._ Una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa fue atacada la mañana de este martes a la altura de Tecualilla.

En la agresión, no se registraron ni decesos ni heridos, confirmó el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental.

“Una patrulla de Seguridad Pública fue atacada a la altura de Tecualilla, afortunadamente no hay muertos ni heridos, ya están fuerzas federales en el lugar”, dijo