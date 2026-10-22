Ataque armado a transporte con estudiantes corresponde atender a autoridades federales, dice Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ El ataque a balazos a conductor de un transporte urbano que trasladaba a estudiantes corresponde a temas federales, asentó el Alcalde de Escuinapa Víctor Manuel Díaz Simental.

“El problema es que es una agresión a una unidad de transporte con niños, no sabemos porque no es un asunto municipal y ustedes lo deben de saber, lo tienen más claro que yo, la investigación, la fiscalización es altamente preocupante, es el ataque en que van jóvenes, niños, estudiantes, eso es lo único que puedo decir”, manifestó.

Al cuestionarle los homicidios que se han tenido en los últimos días, señaló que también en Mazatlán estaba una calle bloqueada.

Indicó que desconoce que tiene que hacerse ante estás situaciones, ante el enfado que se tiene, es algo que también siente

Lo que ha reiterado es que se deben seguir teniendo cuidados, expuso, salir a la calle por situaciones estrictamente necesarias e importantes, dando atención al comercio local, que se ha afectado.

Ya no se sabe a quien acudir ante este problema de seguridad, reconoció, pues se tienen patrullajes.

“Usted dígame a quien (acudir), usted dígame a quien, ustedes ven que hay rondines de la Federación, del Estado, del Municipio, esperemos que de un momento a otro empiece a declinar esta ola de crimen”, dijo

En el tema de clases en línea, es algo que deberán de ver autoridades educativas, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien estuvo ya en esa dependencia educativa y siente que es sensible al tema.

“No es un tema descabellado, de empezar clases en línea, como en pandemia”, dijo

Quizá esto es peor que en la pandemia, aseveró, con los números de muertos, de desaparecidos y las secuelas de la ola de violencia.