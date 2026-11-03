$!Ataque de abejas en Escuinapa deja dos mascotas muertas y tres rescatadas

ESCUINAPA._ Un ataque de abejas registrado en una vivienda de la zona urbana de Escuinapa dejó como saldo dos perros muertos y otros tres rescatados por elementos de Bomberos, quienes tuvieron que intervenir ante el riesgo que representaba el enjambre.
El reporte se recibió alrededor de las 12:00 horas de este día, cuando vecinos de la calle Francisco Pérez, antes de llegar a una empresa dedicada a la venta de autopartes, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.
De acuerdo con la información, las personas que se encontraban en la vivienda lograron resguardarse en el interior del inmueble; sin embargo, las mascotas permanecieron en el patio, expuestas al ataque de las abejas.
Ante esta situación, elementos de Bomberos de Escuinapa ingresaron al lugar para poner a salvo a los animales, logrando rescatar a tres perros que aún presentaban signos de vida, por lo que fueron trasladados a recibir atención veterinaria. Otros dos murieron en el sitio.
Posteriormente, a través de una denuncia pública, una persona que presuntamente habita en una de las viviendas afectadas señaló que en el sector se realizan actividades de apicultura mediante el manejo de enjambres artificiales, situación que, al encontrarse en una zona urbana, genera preocupación por los riesgos que representa para los vecinos.
La persona también informó que dos de sus mascotas permanecían hospitalizadas, al igual que uno de sus vecinos, quien habría resultado afectado por el ataque.