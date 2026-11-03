$!Ataque de abejas en Escuinapa deja dos mascotas muertas y tres rescatadas

ESCUINAPA._ Un ataque de abejas registrado en una vivienda de la zona urbana de Escuinapa dejó como saldo dos perros muertos y otros tres rescatados por elementos de Bomberos, quienes tuvieron que intervenir ante el riesgo que representaba el enjambre.

El reporte se recibió alrededor de las 12:00 horas de este día, cuando vecinos de la calle Francisco Pérez, antes de llegar a una empresa dedicada a la venta de autopartes, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información, las personas que se encontraban en la vivienda lograron resguardarse en el interior del inmueble; sin embargo, las mascotas permanecieron en el patio, expuestas al ataque de las abejas.