$!Ataque de abejas en plantel de Rosario deja a dos estudiantes heridos

EL ROSARIO._ La alerta de un ataque de abejas en plantel de la Universidad Autónoma de Occidente, movilizó a cuerpos de auxilio llevando a dos alumnos a hospital.

El hecho se informó que ocurrió alrededor de las 11:40 horas en las instalaciones ubicadas en la carretera estatal a Agua Verde.

Trascendió que tras darse la presencia de un enjambre de abejas los alumnos y personal del plantel se resguardaron en las aulas y oficinas.

Las estudiantes afectadas fueron identificadas como Jesús Alondra “G”, de 20 años y Nora Liliana “M”, de 26 años.

Se precisó que tras el reporte acudieron elementos de Protección Civil para brindar el auxilio trasladando a las jóvenes al Hospital IMSS Bienestar de la cabecera municipal de Rosario.